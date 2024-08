Líder religioso e instrutor de capoeira abusava de fiéis e alunos, diz polícia

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 25 anos foi preso esta semana no município de Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá, após ser investigado por estupro de vulnerável. As investigações começaram no início deste ano, após denúncias do Conselho Tutelar da cidade.

Segundo o delegado George Hutzler, o acusado, aproveitando-se de sua posição como líder de uma religião de matriz africana e de professor de capoeira em um projeto social, teria armazenado material de pornografia infantil e praticado atos libidinosos contra adolescentes.

Ainda de acordo com a polícia, o acusado também contou com a ajuda de uma mulher, que induziu uma das vítimas a se submeter aos abusos sexuais em troca de dinheiro.

“Foi representada pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida e devidamente cumprida no mês de junho. Ele estava em liberdade provisória, mas teve novo mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. De imediato, a equipe da Delegacia de Ferreira Gomes, com apoio da Polícia Militar, realizou diligências, conseguiu localizá-lo e prendê-lo novamente”, narrou o delegado.

Na audiência de custódia, a justiça decidiu manter a prisão. O homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).