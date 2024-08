Macapá faz a 1ª Corrida de Combate ao Feminicídio

Ideia da deputada Aldilene Souza (PDT) foi realizada por meio de emenda parlamentar

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Mais de 1 mil inscritas participaram da 1ª Corrida de Combate ao Feminicídio do Amapá. A iniciativa a deputada estadual Aldilene Souza (PDT) foi realizada pelo Instituto Brasil Futuro (Ibraf) e a ChipTiming, com apoio de familiares de vítimas de feminicídio, movimentos sociais e representantes dos Poderes.

Uma emenda da parlamentar, no valor de R$ 180 mil, foi destinada à Secretaria de Desporto e Lazer (SEDEL).

“Este evento é um grito de união e resistência contra a violência de gênero. Através do esporte, promovemos a integração social e incentivamos a denúncia, que é o primeiro passo para combatermos o feminicídio,” afirmou a deputada.

A concentração começou às 5h15min, com a largada ocorrendo às 6h15min na Praça Skate Park. Durante o percurso de 5 km, as participantes e o público foram envolvidas em uma atmosfera de solidariedade e mobilização, com camisas estampadas com o Disque 180 distribuídas para reforçar a importância de denunciar a violência contra a mulher.

Ao final da corrida, as cinco primeiras colocadas foram premiadas com valores em dinheiro, troféus e medalhas, enquanto todas as participantes receberam medalhas comemorativas, simbolizando a importância da participação e do espírito de inclusão no evento.

Com grande sucesso, a Corrida de Combate ao Feminicídio se estabeleceu como um gesto no combate à violência contra a mulher no estado do Amapá e deve se tornar um evento anual, fortalecendo as ações de conscientização e integração social através do esporte.