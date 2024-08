Maior rival de Furlan em 2020, Josiel se candidata a vereador

O anúncio foi feito durante a convenção do partido União Brasil, realizada na sede do Sindicato dos Urbanitários do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Depois de desistir da disputa pela Prefeitura de Macapá, o jornalista Josiel Alcolumbre, que venceu Dr. Furlan no primeiro turno e depois sofreu uma virada nas eleições de 2020, oficializou sua candidatura para vereador da capital, na manhã desta segunda-feira (5).

Por ter disputado a eleição majoritária em 2020, a expectativa era de que Josiel tentasse novamente o cargo de prefeito em 2024. Inclusive, há alguns meses, ele chegou a fazer propostas, como a oferta de ônibus gratuitos para os cidadãos.

Entretanto, no dia 23 de julho, Josiel comunicou que não iria mais concorrer à prefeitura. Em um vídeo postado nas redes sociais, Josiel afirmou que a decisão foi um “gesto de união”.

Na convenção, Josiel explicou ao portal SN os motivos de sua desistência e a decisão de se candidatar a vereador.

“Acho que a gente tem que fazer movimentos que justifiquem a unidade, a união de todo um grupo. Entendi que minha candidatura majoritária poderia ser um divisor de águas, mais desagregar do que agregar. Então, dei um passo atrás porque acredito verdadeiramente que quem quer servir, serve em qualquer posição”, disse Josiel.

Ele acrescentou que a decisão foi acertada para consolidar a liderança do grupo.

“Quem lidera tem que ter noção de sua responsabilidade. Temos um grupo forte que lidera o estado do Amapá, do qual faço parte; sou suplente do senador Davi desde 2014 com muita honra. Acredito na força que tem a Câmara Municipal de Macapá, pois vai legislar e fiscalizar os atos do prefeito ou prefeita. A ideia é seguir com a proposta de oferecer ônibus gratuitos em Macapá. Tenho fé em Deus e, com a força do povo, irei conseguir”, acrescentou.

Josiel x Dr. Furlan em 2020

Em 2020, Josiel e Dr. Furlan disputaram as eleições em Macapá. No primeiro turno, Josiel teve 59.511 votos (29,47%), Furlan 32.369 votos (16,03%), João Alberto Capiberibe 30.160 votos (14,64%), Cirilo Fernandes 23.588 votos (11,68%), Patrícia Ferraz 22.761 votos (11,27%) e Pastor Guaracy 17.182 votos (8,51%).

Já no segundo turno, Dr. Furlan somou 55,67% dos votos (101.091 votos) e Josiel ficou em segundo lugar com 44,33% (80.499 votos).