Mais turística, Fortaleza terá restaurantes, shows e buscará título da Unesco

Governo do Amapá deu início ontem (6) às obras de restauro da maior fortificação portuguesa no Brasil

Da REDAÇÃO

Quando estiverem finalizadas daqui há dois anos, as obras de restauro da Fortaleza de São José de Macapá, a maior fortificação da era portuguesa no Brasil, terá restaurantes, salas de exposições e até local para shows. O governo do Amapá, em parceria com o governo federal, iniciou ontem (6) os trabalhos de revitalização e requalificação.

De acordo com o projeto, as estruturas serão recuperadas e haverá adaptações de espaços para o funcionamento de serviços administrativos, empreendimentos turísticos e culturais, com base numa consulta pública realizada em 2023.

“A Fortaleza de São José de Macapá já é patrimônio histórico nacional e elevada à categoria de museu. Sendo todo restaurado, terá a categoria que merece de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco”, informou a chefe de Unidade de Conservação e Preservação da Fortaleza, a turismóloga Analene Nogueira.

“Não é apenas uma obra, é uma requalificação de uma estrutura que é a mais importante do nosso estado, símbolo múltiplo de todas as vozes do Amapá. Precisamos que esse espaço seja ocupado diariamente pela população. Estou muito feliz pelo dia hoje, também, porque já fui diretor da Fortaleza e vivenciei cada espaço por um ano e meio”, lembrou o governador, que dirigiu a Fortaleza entre 1995 e 1996.

A obra, orçada em R$ 44 milhões, foi aprovada na Lei Rouanet do Ministério da Cultura e recebeu o aporte inicial de R$ 27 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com uma contrapartida de R$ 5 milhões do governo do Amapá.

As obras serão acompanhadas pelo Iphan e Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes (APPA).