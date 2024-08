Manicure de jogadoras brasileiras, amapaense é ‘medalha de ouro’ em simpatia na França

Ex-moradora do Bairro Jardim Marco Zero, em Macapá, Emiliana orgulha-se em dizer que é amapaense de coração.

Por RODRIGO DIAS

Os Jogos Olímpicos de Paris, na França, têm sido uma grande vitrine para destacar o talento e a competência das mulheres brasileiras, não só nas disputas, mas também nos bastidores. Um exemplo brilhante é da amapaense de coração Emiliana dos Santos, de 51 anos.

Natural de Itaituba (PA), ela mudou-se para Macapá (AP) aos 17 anos e teve cinco filhos. Orgulha-se em dizer que é “amapaense de coração”. Ex-moradora do Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul capital amapaense, ela está há oito anos residindo e trabalhando em Marselha, cidade portuária no sul da França.

Durante os Jogos Olímpicos, Emiliana foi contratada como manicure, cabeleireira e designer de sobrancelhas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A missão era realçar a beleza das atletas da seleção feminina antes do confronto da semifinal entre Brasil e Espanha.

O trabalho foi tão bom que Emiliana ganhou ingressos para assistir ao jogo no Estádio Vélodrome com a família. E ela trouxe sorte: as brasileiras venceram as espanholas, favoritas na partida, por 4×2 e agora vão disputar a medalha de ouro no sábado (10) contra os Estados Unidos.

“Foi uma experiência inigualável e mágica saber que fiz as unhas, sobrancelhas, que conversei, que almoçamos juntas, tomamos café e lanchamos juntas. Foi maravilhoso. Orgulho de dizer que sou amapaense de coração e de saber que toda Macapá viu e sabe que estou aqui para levar nossa bandeira. Então, a manicure da bicicleta vermelha de cestinha bateu um bolão dessa vez”, disse ela, rindo.

Mas a vida de Emiliana não se resume aos Jogos Olímpicos. Ela também atua em uma empresa que presta atendimento em salões de gastronomia na França e em eventos internacionais. Viaja por 10 cidades diferentes ao longo do ano, trabalhando como recepcionista e responsável pelo controle das carnes, função para a qual foi treinada pelo governo francês. Nas férias, se dedica aos trabalhos estéticos que tanto ama.

Durante sua experiência nas Olimpíadas, Emiliana teve a chance de tirar fotos com várias atletas, incluindo a rainha Marta.

A história de Emiliana dos Santos é uma inspiração, um testemunho de como a determinação e o talento podem levar alguém a conquistar o que sempre sonhou. Foi com sorriso no rosto e orgulho de suas raízes que ela brilhou junto com as atletas brasileiras na Cidade das Luzes.