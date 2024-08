“Me queimava de novo”, diz morador que ajudou a salvar crianças em incêndio

Josielson Leite Rodrigues e outros vizinhos se feriram para salvar vidas durante a tragédia no Bairro São Lázaro.

Por RODRIGO DIAS

Josielson Leite Rodrigues mora há mais de duas décadas na área de ressaca da Avenida Dirceu Cordeiro Dias, no bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. O local foi cenário de um grande incêndio supostamente criminoso na noite de domingo (11). Ele é um dos heróis anônimos que ajudaram a evitar uma tragédia ainda maior.

O autônomo sofreu queimaduras de 1° grau. Ao voltar do hospital, conta o que lembra do momento da tragédia:

“Me assustei com o barulho. Tava um desespero aqui. Vim salvar o pessoal, as crianças foram as prioridades, salvamos todas, graças a Deus. Ainda tentamos salvar o idoso, mas o fogo já tava grande. Me queimei e me queimaria de novo pra salvar quem salvei”, assegura.

Já o jovem Herivan Rodrigues de Souza furou o pé ao pular no lago para ajudar a pegar água. Mesmo com as chamas intensas, continuou tentando. Quando viu que não tinha mais como cessar as labaredas, decidiu ajudar a população:

“Foi desespero, muita criança gritando, precisando de ajuda, na verdade todo mundo tava precisando. Não senti o ferimento na hora. Conseguimos tirar todo mundo das casas. Quando entrei na casa do idoso, o fogo já estava muito forte, era tarde. Conseguimos tirar alguns botijões de gás das casas; se não, poderia ter sido uma explosão pior. Vale muito ver os outros moradores salvos, e o ferimento o tempo cura”, relatou.

Seu Josivaldo teve a casa atingida. O diarista contou que, quando as chamas se aproximando de sua casa, só orou e foi ajudar quem precisava:

“Abandonei a minha casa onde moro há 30 anos, sobrou essa imagem aqui. Mas não me arrependo. A gente jogava água, socorria gente, e estamos vivos. Recomeçar não é fácil, mas precisamos ter fé de que vamos conseguir”, esperançou-se.

Óbito

Bombeiros conseguiram resgatar apenas na manhã de hoje (12) o corpo do idoso que morreu durante o incêndio. O fogo, que destruiu sete casas e deixou cinco parcialmente destruídas, teria sido provocado pelo neto dele, que é usuário de drogas. O corpo da vítima de 84 anos já tinha sido localizado dentro do imóvel, mas os bombeiros não puderam fazer a remoção porque ainda havia focos de incêndio e o local estava muito escuro.

Neto e drogas

De acordo com moradores, “Zé Raimundo”, de 40 anos, como é conhecido na comunidade, é dependente químico e costuma causar muita confusão no bairro.

Neste domingo (11), por volta das 22h, ele teria trancado o avô, “Seu Benedito”, como o idoso era conhecido na comunidade, dentro do imóvel e iniciado o fogo. As chamas se alastraram rapidamente para outros imóveis.

Um vídeo mostra Zé Raimundo supostamente em surto, momentos antes do incêndio, tentando quebrar o carro de um vizinho. Depois, as imagens mostram ele sendo perseguido por moradores após supostamente provocar o incêndio, que deixou 42 pessoas sem seus lares.