Médicos desenganam aluna atropelada, mas mãe crê na vida e mobiliza oração

Uma corrente de fé foi feita pela família e amigos em frente ao Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Há momentos de provação na vida, instantes de angústia, mas poucos se comparam ao que sentimos quando alguém que amamos está doente. É o que Anny Mendes está vivenciando, mãe da adolescente Márcia Grazielly Mendes dos Santos.

A menina de 16 anos foi atropelada por um carro na tarde de terça-feira (6) da semana passada, enquanto seguia de bicicleta para estudar na Escola Estadual José Barroso Tostes, no Centro de Santana. O acidente lhe causou sérias lesões físicas, e desde então, ela segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá.

Grazielly teve edema cerebral, fraturou a clavícula, quebrou a perna e passou por uma cirurgia na quinta-feira (8). Segundo a mãe, recentemente os médicos desenganaram a menina, mas a família mantém a fé e acredita na recuperação.

“Recebemos o boletim que a qualquer hora ela podia parar, pois vão começar a tirar a sedação dela. O caso é muito grave, mas nossas orações são mais fortes que o boletim dos médicos”, comentou a mãe.

Na tarde do último domingo (11), a mãe e outros familiares mobilizaram uma corrente de oração em frente ao hospital onde a menina está internada.

“Amigos e familiares estão em uma corrente de oração, tanto em Santana, Macapá, Ilha das Cinzas, Belém, Curitiba, Belo Horizonte, Santa Catarina. Hoje fizemos apenas um momento de oração; na quarta vamos fazer uma célula, tudo em prol da saúde dela para que ela volte com vida e saúde para nossa casa. Acreditamos em um milagre e creio que ele vai acontecer na vida da minha filha. Em nome de Jesus”, acrescentou Anny.

A família pede que toda a sociedade continue torcendo e orando pela recuperação da adolescente, que sonha em ser médica.