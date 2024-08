Mesmo em situação precária, moradores evitam reclamar

A via está tomada por crateras que se transformaram em poças d'água.

Por RODRIGO DIAS

A Rua do Canal, no Bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá, é uma via de intenso movimento. Além dos moradores, abriga várias estâncias de madeira e portos de embarcações que fazem o transporte de produtos entre o Amapá e o Pará, principalmente para as cidades de Melgaço, Portel e Breves.

Nesta segunda-feira (26), enquanto verificava a veracidade de um suposto naufrágio próximo ao canal, a reportagem do portal SN.com teve que transitar pela rua. Ao virar da Avenida Equatorial, encontram-se britas misturadas a pequenos e médios buracos.

No entanto, avançando um pouco mais, a via está tomada por crateras que se transformaram em poças d’água. Ciclistas, motoristas e pedestres se arriscam a passar por ali. Além disso, a poeira invade imóveis ao longo da rua.

A reportagem tentou conversar com os moradores, mas, curiosamente, apesar do evidente descaso, ninguém quis aparecer em imagens ou dar entrevistas, mesmo sob anonimato. Outro fato curioso é a presença de bandeiras e placas de candidatos à reeleição nas residências.

Enquanto o silêncio predomina, os moradores parecem resignados a viver com a falta de pavimentação e o descaso, expressando seu apoio aos candidatos durante o período eleitoral.