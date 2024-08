Mistério em caso de corpo encontrado sem mãos

Cadáver, encontrado no Bairro do Coração, teve as pernas retiradas e colocadas em um saco. As mãos não foram encontradas

Por OLHO DE BOTO

Um corpo em avançado estágio de decomposição, com as mãos e pernas decepadas, foi encontrado no fim da tarde desta quarta-feira (7), em uma área de mata que fica cerca de sete metros da margem de um ramal do Bairro Coração, na zona oeste de Macapá.

De acordo com a perícia, o cadáver é de um homem que tinha entre 30 e 35 anos, vestido com uma bermuda azul jeans, cueca vermelha e sem camisa.

Além das mãos, ele teve as duas pernas cortadas na altura do joelho e colocadas dentro de um saco preto, também achado empacotado e amarrado a uma rede, no mesmo local. Já as mãos não foram localizadas.

No IML, os peritos observaram que havia marcas de espancamento no rosto e um pedaço de corda no pescoço da vítima, mas o laudo que vai apontar a causa da morte ainda não foi emitido.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios acompanhou os trabalhos da Polícia Científica e, agora, faz diligências em busca de provas que possam ajudar na elucidação do crime.