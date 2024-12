Montador de palcos é raptado e executado com 10 tiros

O crime ocorreu na tarde deste domingo (25) no bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um montador de palcos foi executado com 10 tiros de pistola calibre 380 após ter sido raptado por três criminosos ainda não identificados. O crime ocorreu na tarde deste domingo (25) no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Moisés da Silva Nascimento, de 20 anos, morador do bairro Congós, havia saído na noite anterior para dormir na casa da namorada, localizada numa área de pontes conhecida como Matinha. Lá, ele foi surpreendido e interrogado pelo “tribunal do crime”.

Segundo investigações da Delegacia de Homicídios, a região onde Moisés estava é controlada pela facção APS, e os criminosos queriam saber quem era o “estranho” em seu território.

Moisés foi abordado na frente da namorada e, mesmo negando envolvimento com alguma facção, teve o celular vistoriado pelos criminosos. Ao fim do interrogatório, teriam dito “fica aí de boa” e saíram.

Já no início da tarde, os assassinos retornaram armados à casa onde Moisés havia dormido e o renderam. Testemunhas disseram que tudo foi muito rápido. Os criminosos seguiram a pé com a vítima até um buraco feito no muro da Setrap, passaram por um matagal e cometeram o crime perto de uma garagem desativada do órgão.

Os vigilantes da área ouviram os disparos e chamaram a PM, mas o jovem já estava morto, com oito tiros na cabeça e dois no tórax, conforme constatou a Polícia Científica.

Familiares compareceram ao local da execução e relataram à polícia que Moisés havia saído de casa depois de receber mensagens da namorada no fim da noite de sábado. Ninguém foi preso até o momento.