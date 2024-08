Moradores “proíbem” entrada de políticos em bairro de Macapá

Comunidade fica na zona leste da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Macapá parece ter entrado de vez no clima da campanha eleitoral de 2024. Além das convenções partidárias, que confirmaram os candidatos a prefeito da capital amapaense, a população também começou a participar da corrida política – e com reações enfáticas.

Cansados de promessas não cumpridas, e insatisfeitos, moradores do Bairro Coração, na zona oeste de Macapá, colocaram faixas nas principais entradas da comunidade, às margens da Rodovia Duca Serra, em um ato de protesto que ganhou grande repercussão nas redes sociais.

As faixas são diretas: ‘proíbem’ a entrada de políticos que, literalmente, desapareceram da comunidade nos últimos quatro anos e, por ventura queiram ressurgir para pedir votos. O portal Seles Nafes.Com foi ao local e constatou a indignação dos moradores.

Embora não quisessem aparecer, eles explicaram que a revolta se deve a vários motivos. Um dos principais é o abandono da Escola Municipal Goiás, que antes atendia as crianças do bairro e agora está sem telhas e tomada pelo mato.

Além disso, as ruas permanecem sem pavimentação, e outros problemas persistem. De fato, as vias do Coração estão completamente “entupidas” de buracos, algumas nem são terraplanadas, pôde constatar a reportagem.

“Minha família é daqui, moro há mais de 30 anos. O prédio da Escola Goiás era tão bonito e foi destruído. As crianças têm que se deslocar para outro lugar para estudar. A praça está só mato. Ruas cheias de buracos. Alguns postes têm iluminação, outros não. Toda vez esses políticos entram na nossa comunidade, prometem e somem. Basta!”, desabafou um ajudante de pedreiro, que pediu para não ser identificado.

Na última segunda-feira, dia 5, terminou o prazo para as convenções partidárias. Agora, partidos, coligações e federações correm para registrar suas candidaturas, um processo que deve ser concluído até 15 de agosto.