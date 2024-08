“Morra a mãe de quem jogar lixo aqui”, diz aviso inusitado em Macapá

Acompanhando a ameaçadora frase, ainda há outro recado de meter medo em quem desobedecer: a morte com sua foice preparada para qualquer eventual sujão.

Por RODRIGO DIAS

Um alerta nada sutil vem chamando a atenção de quem passa pelo início da Rua Claudomiro de Moraes, próximo ao Cemitério São José, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Um banner com uma mensagem pendurado no portão de uma residência avisa: “Morra a mãe de quem jogar lixo aqui”.

Acompanhando a ameaçadora frase, ainda há outro recado de meter medo em quem desobedecer: um desenho da morte com a foice preparada para qualquer eventual sujão. E ao lado da dona morte ainda há o desenho – agira meio apagado devido a ação do tempo – de uma senhorinha, simbolizando a mãe do possível infrator.

A proprietária do imóvel, Macione Viana, conta que a ideia surgiu depois dela se cansar de tentar combater o descarte de resíduos na frente de seu terreno.

“Estou cansada de manter meu quintal limpo enquanto pessoas sem educação descartam lixo na frente e ao redor da minha casa. Fiz faixas e agora desenhos também, pois pode haver alguém que não saiba ler; se não puder ler, que veja as imagens”, explicou.

Se a previsão fúnebre do banner funciona mesmo ou não, o fato é que, atualmente, o local está limpo, exceto pelas folhas que caem das árvores do canteiro central da via. No entanto, nem sempre é assim.

“Gastei mais de dois mil reais agora em julho para limpar novamente. Fica limpo por um tempo, mas depois volta tudo de novo. É um gasto constante, já que a prefeitura alega não poder realizar a limpeza por se tratar de uma área particular”, detalhou a moradora.

A servidora pública está, inclusive, vendendo a casa onde viveu por 30 anos, não por esse motivo, mas porque se mudou para outro local após uma separação. Quem comprar o imóvel levará de brinde o banner, que serve para afastar os infratores do local.