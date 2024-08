Motociclista foge após atropelar e matar idosa

Acidente ocorreu no Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista fugiu após atropelar e matar uma catadora de latinhas na noite desta sexta-feira (23), no Bairro Jesus de Nazaré, em Macapá. A vítima, Raimunda Nonata Nogueira, 65 anos, conhecida na região como ‘Neguinha’, foi atingida violentamente enquanto tentava atravessar a Rua Hamilton Silva, próximo à Avenida General Osório.

Uma câmera de segurança registrou o acidente às 22h36. Nas imagens, é possível ver que o motorista não tentou desviar da mulher, possivelmente porque teve a visão prejudicada pela luz alta de um carro que seguia em sentido contrário.

Com o impacto, ‘Neguinha’ foi arremessada para as margens da via, e o motorista seguiu viagem sem ser identificado. O acidente foi presenciado pelo condutor de um carro que vinha logo atrás da moto e por algumas pessoas que estavam em frente a uma mercearia. Elas se aproximaram para ajudar, mas a vítima morreu antes da chegada do socorro médico.

Deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, entre outras omissões, além de infrações (art. 176 do CTB), pode configurar crime de trânsito punido com detenção de 6 meses a 1 ano ou multa (art. 304 do CTB).