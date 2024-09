Mototaxista clandestino estuprou passageira recém-operada em motel, diz polícia

Acusado foi preso duas horas depois do crime, ocorrido hoje de manhã, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Câmeras de monitoramento de um motel registraram os momentos que antecederam o estupro de uma mulher de 23 anos, recém-operada. Segundo a Polícia Civil do Amapá, foi nesse local que o mototaxista clandestino violentou sexualmente a vítima, na manhã desta sexta-feira (30), na zona de Macapá.

De acordo com o delegado Bruno Braz, adjunto da Delegacia de Crimes Contra a Mulher, a vítima foi à Unidade Básica de Saúde (UBS) das Pedrinhas pelo próprio estuprador, após o abuso, fugindo em seguida. Os servidores da unidade chamaram a PM depois de perceberem o estado de choque dela.

“A vítima relatou que solicitou uma corrida a um mototaxista que passava pela rua. Ela subiu na moto, mas no meio do caminho, o infrator a levou para o motel e a estuprou. Ela pediu ajuda”, detalhou o delegado.

Após a denúncia, a investigação começou a procurar o homem, de 27 anos. O caso ocorreu por volta das 10h, e a prisão foi realizada perto do meio-dia.

“A equipe identificou e rapidamente localizou o suspeito em uma residência no bairro Beirol. Ele foi preso em flagrante. Em depoimento, ele alegou que, ao chegar perto do destino da passageira, ela disse que não tinha dinheiro e se ofereceu para pagar com sexo, então foram para o motel. Lá, ela passou mal. A versão dele é meio estranha, pois a vítima está recém-operada; há uma semana, ela fez uma laqueadura, então é difícil acreditar que alguém nessa condição faria uma proposta desse tipo”, acrescentou o delegado.

O homem, que não teve o nome divulgado, passará por audiência de custódia.