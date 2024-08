Mulher envolvida em ‘golpes do advogado’ é presa

Policiais do Ceará e do Amapá participaram da operação

Da REDAÇÃO

A mulher acusada de participar de pelo menos quatro casos do “Golpe do Advogado” foi presa, neste sábado (2) em Fortaleza, numa operação conjunta das polícias do Amapá e do Ceará.

De acordo com as investigações, a mulher de 28 anos utilizava sites dos tribunais para observar processos e escolher as vítimas que aguardavam pagamentos via decisão judicial. Ela se passava por advogados que constavam nos processos e entrava em contato com as vítimas.

“Com essas informações em mãos, a mulher enviava mensagens via WhatsApp para as vítimas, informando que elas haviam vencido o processo. No entanto, para receber os valores devidos, as vítimas eram instruídas a pagar despesas processuais e impostos”, explicou o delegado Nícolas Bastos, da Delegacia de Repressão à Fraude Eletrônica de Macapá (DRFE).

Após convencer as vítimas, a mulher recebia transferências entre R$ 2 mil e R$ 5 mil.

De acordo com o delegado, só depois de fazer as transferências é que as vítimas procuravam os verdadeiros advogados e eram informadas que haviam caído num golpe.

A polícia ainda não informou quando a acusada será transferida para Macapá, onde responderá criminalmente.