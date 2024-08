Nova arena de shows e rodeios da 53ª Expofeira

Palco ganhará um novo posicionamento que possibilitará atender um maior número de pessoas dentro e ao redor da arena

Adequações da arena de shows e rodeio do Parque de Exposições da Fazendinha, onde ocorrerá a 53ª Expofeira do Amapá, de 29 de agosto a 8 de setembro, vão tornar o espaço mais amplo e mais confortável para o público que vai prestigiar as principais atrações do evento.

A área foi reformulada e ampliada. O novo palco terá estrutura moderna, com som e iluminação, além de telões de alta qualidade. As arquibancadas já existentes serão revitalizadas com nova pintura.

Na área central, além dos serviços de drenagem e limpeza, são instaladas iluminações em LED e adequação de saídas de emergência.

Também são executados serviços de drenagem e iluminação. O palco ganhará um novo posicionamento que possibilitará atender um número maior de pessoas dentro e ao redor da arena. A mudança também promove a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência.

Atrações

O Parque de Exposições da Fazendinha irá receber, nos 11 dias de programação, shows nacionais de diversos estilos musicais anunciados pelo Governo do Amapá, como o Novo Super Pop Live, a Banda Magníficos, Gustavo Mioto, Banda Som e Louvor, os artistas Eyshila e Padre Dunga. Também se apresentam os cantores Luan Santana, Péricles, Dilsinho, Wesley Safadão, a cantora Pabllo Vittar, os djs Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.