O drama de passageiros assaltados por ratos d’água e abandonados no meio da floresta

Por RODRIGO DIAS

Começaram a circular nesta quarta-feira (21) vídeos que mostram parte do drama vivido pelos passageiros de uma lancha que foi tomada por “ratos d’água” na tarde de segunda-feira (19). As vítimas foram abandonadas pelos criminosos e encontradas ontem (20) por ribeirinhos.

Elas estavam em uma região próxima a Gurupá, município paraense de onde a embarcação havia partido com destino a Porto de Moz, também no Pará.

Um dos vídeos mostra os passageiros improvisando camas feitas com lençóis e folhas de açaizeiro para passar a noite na floresta.

Entre as vítimas estavam idosos, mulheres e crianças. Elas aparecem pedindo socorro para uma pequena embarcação.

Com o ribeirinho receoso em se aproximar, as pessoas começam a dizer que estão sem almoçar e sem jantar, implorando pelo resgate.

Os assaltantes que fugiram levando a embarcação seguem foragidos. A lancha, com capacidade para 20 passageiros, está sob custódia da Polícia Civil do Amapá, junto com algumas bagagens dos passageiros e produtos eletrônicos que os bandidos deixaram para trás.

O barco foi abandonado em um rio próximo à comunidade de Anauerapucu, no município de Santana, e encontrado por policiais militares e federais.

Esse foi o segundo roubo envolvendo “ratos d’água” em apenas dois dias. Na segunda-feira (19), policiais da Companhia Fluvial prenderam um comerciante que estava com 80% da carga roubada de outro barco no sábado (17), que havia partido de Matapi Mirim (Santana) com destino ao município de Monte Alegre (PA). Nenhum dos assaltantes foi preso.

A polícia ainda não confirmou se os mesmos criminosos estão envolvidos nas duas ocorrências.