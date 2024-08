Operação busca foragido dentro do HE e prende assassino da esposa

Criminoso de 59 anos estava internado, mas não foi localizado; operação já prendeu 66 pessoas até o início da manhã

Por SELES NAFES

Policiais civis do Amapá e federais cumpriram nesta terça-feira (6) dezenas de mandados de prisão em todo o estado na Operação Harpia, alusão à maior ave de rapina brasileira. Uma das diligências chamou a atenção nas redes sociais por ter ocorrido dentro do Hospital de Emergência de Macapá.

Os policiais chegaram ao hospital por volta das 6h. Eles buscavam um paciente de 59 anos condenado pela justiça por crime sexual e que estava foragido. Os policiais tinha ido até a casa dele, onde foram informados pela esposa que ele estaria internado no hospital. No entanto, ele não foi localizado pelos agentes, segundo o Portal SN apurou com fontes do HE.

Nas primeiras horas da manhã, 66 prisões já tinham sido cumpridas, mas a operação ainda estava em andamento e os números poderiam aumentar. Desse total, 33 eram alvos em Macapá e 12 no interior, todos com condenações judiciais.

Prisões de condenados ocorreram em outros estados. Foram duas em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo e outra no Pará.

Feminicídio

Umas das prisões de hoje foi de um homem condenado por ter matado a esposa no Rio Grande do Norte, em 1997. Depois de se esconder durante vários anos em diversas cidades do Nordeste, ele foi preso em Macapá.

A operação mobilizou 17 delegados da Polícia Civil e três da Polícia Federal, além de quase 100 agentes das duas corporações.

Uma coletiva de imprensa foi marcada pela Polícia Civil, às 10h30, para dar mais detalhes.