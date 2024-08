Organização abre inscrições para voluntários do Círio

As inscrições vão até 31 de agosto, na Secretaria do Círio de Nazaré, localizada no subsolo da Catedral São José.

Abriram nesta quinta-feira (1º) as inscrições para voluntários que pretendem atuar no Círio de Nazaré 2024 em Macapá. Os interessados podem se inscrever nas comissões de Acolhida, Defesa Social, Fluvial, Guarda de São José, Liturgia, Ornamentação, Santuário de Fátima e Sonorização.

As inscrições vão até 31 de agosto, na Secretaria do Círio de Nazaré, localizada no subsolo da Catedral São José. Os voluntários vão colaborar nas atividades de preparação, peregrinação e organização do Círio até o segundo domingo de outubro.

Os interessados devem assinar um Termo de Voluntariado, documento que demonstra a responsabilidade por ambas as partes nas atividades da programação.

Para fazer a inscrição ou atualização do cadastro para aqueles que já atuam nas comissões, o interessado deve ter idade mínima de 18 anos e apresentar cópia do documento de identidade. O voluntário também contribui com uma taxa de colaboração no valor de R$ 15, que ajuda nas despesas das atividades da Secretaria do Círio.

O Círio de Nazaré 2024 terá como tema “Em oração com Maria aprendemos a amar e servir, para que o Reino de Deus aconteça!” e ao lema “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). A temática remete ao convite do Papa Francisco com o Ano da Oração em preparação ao Jubileu de 2025.

A programação oficial inicia no dia 24 de agosto, com a missa em ação de graças dos colaboradores e patrocinadores do Círio de Nazaré em Macapá. O ponto alto da festividade acontecerá no dia 13 de outubro, com missa e procissão do Círio com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas da capital.