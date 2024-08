Os principais indicadores de desempenho para acompanhar no seu site

A quantidade de indicadores diferentes pode gerar dúvidas

Compartilhamentos

Os indicadores de desempenho, também conhecidos pela sigla KPI, são uma ferramenta essencial para mensurar o desempenho de um site. A partir da análise desses indicadores, é possível descobrir os pontos a serem melhorados e quais estratégias estão ou não dando certo.

No entanto, existem dezenas de indicadores diferentes, o que pode acabar gerando algumas dúvidas no momento da análise. Para ajudar nessa tarefa, confira abaixo quais são os principais indicadores para acompanhar a performance de um site.

Tráfego mensal

O indicador referente ao tráfego mensal, como seu nome sugere, contabiliza o número de visitantes que um website recebe durante o mês. Ao analisar esse indicador, o mais importante é conferir informações como o fluxo de visitantes novos e o percentual de visitantes recorrentes.

Ao fazer essa análise, também é importante combiná-la com outro indicador: o de origem por tráfego. Através dele, é possível checar de que maneira os visitantes chegaram até o site, seja por meio das redes sociais, ferramentas de busca, anúncios pagos, etc. Desse modo, o administrador do site têm a chance de descobrir se suas estratégias de marketing de conteúdo e SEO estão trazendo os resultados esperados.

Taxa de rejeição

A taxa de rejeição é o indicador de desempenho que mede o percentual de visitantes que fecha a janela do site logo após o acesso, sem ter clicado em nenhuma página. Caso essa taxa esteja elevada, é preciso investigar o motivo por trás disso, o qual pode ser uma interface confusa e pouco atraente ou ainda erros de carregamento nas páginas.

No Spin Casino, os usuários encontram um website intuitivo e fácil de navegar, com acesso rápido a um catálogo de jogos completo. Ao todo, são centenas de títulos de alta qualidade, como caça-níqueis, roleta, vídeo pôquer e jogos ao vivo.

Tempo médio no site

Esse é um indicador importante pois informa a média de tempo que os visitantes permanecem no site a cada sessão. Se essa média de tempo estiver alta, isso significa que o site está com uma boa aceitação entre os usuários, e sendo capaz de entregar uma experiência de uso satisfatória.

Em conjunto à analise do tempo médio, também é recomendável acompanhar a média de páginas visitadas por sessão, pois o objetivo deve ser que os usuários naveguem pelo maior número de páginas possível, explorando todo o conteúdo que o site tem a oferecer.

Número de leads gerados

O número de leads gerados é o indicador que mensura a quantidade de visitantes com o potencial de se tornarem clientes do negócio. A principal diferença entre um visitante comum e um lead é que o lead compartilha suas informações de contato com o site. Ou seja, o lead está ativamente à espera de um contato futuro com a marca, seja através de uma newsletter, e-mails promocionais ou outras estratégias.

Para tornar a análise mais completa, o ideal é observar ainda o número de leads qualificados, que são os leads que de fato se tornaram clientes.