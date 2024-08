Pais e professores podem facilitar adaptação de crianças que mudam de escola, diz psicóloga

O início do período letivo é um momento marcante para todas as crianças, mas quando esse recomeço acontece em uma escola diferente, os desafios podem ser ainda maiores. A adaptação a um novo ambiente, com novos colegas e professores, pode gerar ansiedade e insegurança nos pequenos.

Segundo a psicóloga Miriam Carvalho, a preparação para a mudança deve começar bem antes do primeiro dia de aula. “Os pais devem conversar com a criança sobre a nova escola, destacando os aspectos positivos, como fazer novos amigos e aprender coisas novas”, sugere.

O apoio dos pais é fundamental durante esse processo e a profissional diz que eles devem estar disponíveis para ouvir as preocupações da criança e validar os sentimentos expostos. “Mostrar empatia e compreensão é importante e caso a criança apresente algum comportamento diferente, eles devem mostrar que estão disponíveis para ajudar a superar essa barreira”, completa.

Os professores também desempenham um papel essencial na adaptação dos novos alunos e a psicóloga diz que eles devem estar atentos às dificuldades de cada criança e, com base nisso, criar um ambiente acolhedor e inclusivo, o que pode ser feito por meio da promoção de atividades que incentivem a interação entre os alunos, a qual pode ajudar a integrar os novos estudantes. “Manter uma comunicação aberta com os pais pode facilitar a identificação de qualquer problema e a busca por soluções conjuntas”, destaca Miriam.

Miriam destaca que durante o processo de adaptação, podem surgir conflitos ou dificuldades e caso isso ocorra, os pais devem ensinar a criança a lidar com essas situações de maneira saudável, encorajando-a a expressar seus sentimentos e a buscar ajuda quando necessário. “Os professores também devem estar preparados para mediar conflitos e oferecer suporte emocional”, explica.