Pane em pista obriga avião a desviar para Macapá; passageiros não recebem apoio da Gol

Caso ocorreu com passageiros de um voo de Santarém para Belém, na madrugada desta segunda-feira (19)

Por SELES NAFES

Mais de 180 passageiros de um voo que partiu de Santarém (PA) com destino a Belém, e outras conexões, estão desde a madrugada desta segunda-feira (19) ‘acampados’ no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá. Sem apoio da Gol, eles não foram encaminhados para hotéis e só deverão prosseguir viagem à noite.

O voo G3 1767 deveria ter pousado no Aeroporto Val-de-Cans por volta das 4h, mas problemas na iluminação da pista de pouso obrigaram a comandante do voo a desviar para Macapá, onde o avião pousou por volta das 5h.

Normalmente, em atrasos com mais de 4 horas ou cancelamentos, as empresas aéreas são obrigadas a oferecer lanche, reacomodações ou reembolsos.

No caso dos passageiros de Santarém, eles receberam apenas um suco de caixinha e um saquinho de biscoitos.

“Informaram que não existem vagas nos hotéis de Macapá, mas que cada um tem liberdade para procurar uma hospedagem”, comentou uma passageira.

Mais cedo, um funcionário da Gol informou que haveria um voo extra às 16h, mas essa previsão mudou. Agora há pouco, o funcionário informou os passageiros que o novo voo partirá somente às 20h.

Crianças, mulheres e idosos estão no saguão do aeroporto. Alguns deitados pelo chão do terminal.

O Portal SN tenta contato com a assessoria da empresa.