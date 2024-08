Para impulsionar setor energético, Amapá lança Atlas Solar da Amazônia

Lançamento ocorreu em Santana, com articulação do senador Davi Alcolumbre (União Brasil).

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na manhã desta segunda-feira (26), foi lançado oficialmente o primeiro Atlas Solar da Amazônia no município de Santana, na região Metropolitana de Macapá. A ferramenta, que oferece informações qualificadas, tem o potencial de impulsionar o setor energético do Amapá com energia renovável e limpa. A iniciativa foi articulada pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil), em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), o Senai e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Governo Federal.

A produção do Atlas Solar foi motivada pela potencialidade da energia solar no Amapá, um dos estados mais preservados do país. Com essa ferramenta, será possível explorar o setor de maneira responsável, utilizando dados sobre radiação solar e produtividade fotovoltaica obtidos em estações localizadas nos municípios de Santana, Laranjal do Jari, Porto Grande, Ilha de Maracá-Jipioca e Tartarugalzinho.

“Os estudos qualificados demonstram a capacidade do Amapá para a produção de energia renovável, sem causar destruição da floresta. Com isso, iremos atrair empresas do setor, aumentar a capacidade de energia do estado e gerar mais empregos e renda, melhorando nossa economia. O atlas solar representa um momento histórico e o segundo passo será a elaboração do atlas eólico”, afirmou Davi Alcolumbre.

O setor de energia solar é um dos que mais cresce no país. O GEA tem buscado alternativas de geração de energia e atraído investidores. Em 2018, o GEA concedeu isenção de ICMS para empreendimentos na montagem, produção de painéis fotovoltaicos e importação de componentes, como forma de atrair empresas.

“Essa inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável, além da geração de renda, são características importantes do atlas solar. A plataforma revela a nossa potencialidade e busca novos investimentos e empresas com visão sustentável. Vamos triplicar nossa capacidade em relação às nossas hidrelétricas”, resumiu Clécio Vieira.

O ex-senador e presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, que esteve presente no evento, destacou que o Amapá se destaca em relação aos outros estados do Norte do país e possui capacidade real para investimentos a curto prazo, com base nos dados do atlas sobre locais de produção de energia solar.

“Não há dúvidas de que o Amapá tem grande vantagem por ser pioneiro nesse estudo. Isso traz benefícios econômicos e sociais para o desenvolvimento da região. É um grande passo para potencializar o setor de energia limpa na Amazônia e no Brasil”, ressaltou.

Durante a apresentação do Atlas Solar, também foi lançada a pedra fundamental do Instituto Margem Equatorial (IMEQ), um polo dedicado ao desenvolvimento sustentável da energia renovável na Margem Equatorial Brasileira, que se estende do Rio Grande do Norte ao Amapá. O laboratório irá pesquisar energia regional e, com a articulação do senador Davi, os recursos para a construção, orçados em cerca de R$ 14,3 milhões, são do MIDR.