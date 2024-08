Para ‘pendurar’ conta de R$ 1.500, policial penhorou arma e distintivo em restaurante

Investigação administrativa opinou pela demissão do agente da Polícia Civil

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um policial civil do Amapá pode ser demitido do serviço público por ter penhorado a arma e a carteira funcional em um restaurante de Macapá. Um procedimento administrativo disciplinar, conduzido pela Corregedoria da PC, opinou pela demissão dele.

O caso ocorreu em março de 2022, num restaurante no Bairro do Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, por dois dias seguidos, segundo as investigações.

No dia 12 de março, a conta de alimentos e bebidas do agente somou R$ 800. No dia seguinte, chegou a R$ 700. Como garantia de que ia pagar a dívida, o policial entregou aos donos do restaurante a pistola da instituição e a carteira com o distintivo da Polícia Civil. Em depoimento na Corregedoria, os proprietários do estabelecimento confirmaram o fato, além de outras testemunhas.

O delegado e coordenador do Ciosp dos Congós, unidade onde o agente era lotado, também prestou informações durante a apuração. O delegado Francisco Roberto declarou que o agente costumava causar “incidentes” quando estava de plantão, e que era comum ele faltar ao serviço ou apresentar atestados.

Depois que o agente não manifestou interesse num acordo judicial para não ser processado, a promotora de justiça Ivana Rios Coutinho determinou a abertura de inquérito civil que pode resultar numa ação de improbidade administrativa. A portaria assinada por ela foi publicada esta semana no Diário Oficial do Ministério Público.

Já o procedimento disciplinar da Corregedoria da Polícia Civil, com parecer pela demissão do agente, foi encaminhado para o Ministério da Gestão, já que o policial pertence ao quadro do ex-Território Federal do Amapá.