Para transitar no corredor exclusivo, motoristas de App têm que se credenciar

Faixa expressa será exclusiva para o transporte de passageiros e automóveis autorizados pela Rodovia Josmar Pinto até o Parque de Exposições da Fazendinha.

Da REDAÇÃO

O governo abriu o credenciamento para motoristas por aplicativos terem acesso à faixa expressa que será exclusiva para o trânsito de veículos de transporte de passageiros e outros automóveis autorizados pela Rodovia Josmar Chaves Pinto até o Parque de Exposições da Fazendinha, onde ocorrerá a 53ª Expofeira do Amapá – de 29 de agosto a 8 de setembro, em Macapá.

A iniciativa visa impulsionar a geração de renda durante o período do evento. O credenciamento, coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), será exclusivamente pelo site do Detran, NESTE LINK.

Basta preencher o formulário com informações documentais sobre o condutor, que precisa ter a autorização de EAR (Exerce Atividade Remunerada) na Carteira Nacional de Habilitação, e sobre o veículo que será utilizado para fazer o transporte dos clientes no período.

Caso haja alguma dúvida, basta procurar os pontos de apoio no Sine Santana, Casa do Trabalhador, em Macapá, ou a Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, das 8h às 18h.

Os motoristas de carros e motos credenciados terão acesso exclusivo ao corredor expresso.