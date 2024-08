Planos de saúde são condenados por negar atendimento a autista

Cassi e Unimed alegaram que não fazia parte do contrato prestar serviço multiprofissional

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Os desembargadores da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá mantiveram a condenação de um plano de saúde acusado de não atender um paciente autista, menor de idade.

Ele foi representado no processo pelo pai contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi).

O plano já tinha sido condenado na 4ª Vara Cível de Macapá e recorreu ao tribunal. O plano alegou que o tipo de atendimento não fazia parte da relação de serviços do plano. Além do Cassi, a Federação das Unimeds (Fama) também era ré no processo.

Elas foram condenadas a custear, integralmente, o tratamento multiprofissional da criança autista. O colegiado acompanhou por unanimidade o voto do relator, desembargador João Lages.