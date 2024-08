Polícia apreende 500 kg de jacarés mortos em barco no Amapá

Os animais abatidos foram encontrados em uma embarcação que navegava na foz do rio Mazagão Velho.

Meia tonelada de carne de jacaré foi apreendida nesta segunda-feira (12), durante o início operação Águas Seguras no Amapá. A ação é nacional e visa combater os crimes nos rios da Amazônia, além de reforçar a segurança nas vias navegáveis dos estados da Região Norte.

Os 500 kg de animais abatidos foram encontrados em uma embarcação que navegava na foz do rio Mazagão Velho (AP). No Amapá, a ação é coordenada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e segue até 9 de setembro.

As investigações começaram na sexta-feira, 9, com atuação das polícias Civil e Militar. Neste período foram abordadas ainda cinco embarcações e 32 pessoas. Os trabalhos também focam nas fiscalizações de embarcações e abordagens com lanchas e equipes especializadas, tanto da PM quanto da PC fazem o patrulhamento nos rios e afluentes.

A ação conta ainda com o reforço dos cães policiais do Canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Em âmbito nacional, a ação é coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, e inclui a implementação de um Plano Tático Integrado de Segurança Pública para Amazônia, que abrange do patrulhamento intensivo com embarcações rápidas e equipadas, até a criação de bases fluviais em locais estratégicos, para suporte logístico e reabastecimento das equipes, além do uso de equipamentos tecnológicos.