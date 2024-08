Polícia busca homicida que abriu fogo em arena cheia de crianças

Homicídio ocorreu há duas semanas

Por LEONARDO MELO

A Polícia Civil do Amapá acredita ter identificado o responsável pelo assassinato de um jovem de 20 anos, ocorrido há duas semanas numa arena de futebol repleta de crianças, no município de Santana, a 17 km de Macapá. A foto de Vanilton Dias Mercês, o ‘Gêmeos’, de 18 anos, está sendo divulgada pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana.

O número (96) 98414-9704 foi colocado à disposição de quem tiver informações sobre o paradeiro dele.

O homicídio ocorreu na noite do último dia 19 de julho, na arena do Bairro Provedor I, por volta das 19h. Abeni Brito Ferreira estava jogando futebol com algumas crianças quando foi chamado pelo acusado para conversar.

Foi nesse momento que os tiros foram disparos contra a vítima. Um dos projéteis atingiu a cabeça do jovem, que já chegou morto ao Hospital de Emergência de Santana. O acusado fugiu do local, mas foi identificado pela polícia dias depois.

Abeni não tinha passagens, mas a polícia acredita que ele estava integrando um grupo rival. Gêmeos já tinha passagem por tráfico de drogas e por porte de arma de fogo.

A justiça atendeu pedido do delegado e decretou a prisão preventiva de Gêmeos, que foi indiciado por homicídio qualificado e por integrar grupo criminoso.