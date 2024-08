Polícia corta comunicação de líder de facção preso há 4 anos no Iapen

A operação também cumpriu mandados de busca e prisão dentro do presídio.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá, em conjunto com a Polícia Penal, realizou uma operação no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), nesta quarta-feira (28), para interromper as atividades de um líder criminoso que, mesmo preso, continuava a comandar um grupo em Macapá.

A ação resultou na apreensão de celulares, armas brancas e entorpecentes. O líder, preso há quatro anos, utilizava os celulares para coordenar crimes, incluindo tráfico de drogas e homicídios. A operação também cumpriu mandados de busca e prisão.

De acordo com o delegado Ismael Nascimento, da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o alvo da operação coordenava, de dentro do presídio, a arrecadação de contribuições financeiras dos membros do grupo criminoso. Os valores financiavam o tráfico de drogas, compras de armas e homicídios.

Além do cumprimento de mandados de busca em todo o pavilhão, também foi cumprido um mandado de prisão por tráfico de drogas contra outro interno, e apreendidos materiais que serão periciados para subsidiar futuras investigações.

O delegado Ismael ressaltou a importância de manter os investigados presos e renovar constantemente os pedidos de prisão para impedir que continuem a exercer influência sobre as operações dos grupos criminosos.

“A renovação desses pedidos de prisão é fundamental para preservar a ordem pública e garantir que esses indivíduos não se beneficiem de regalias prisionais ou sejam colocados em liberdade antecipadamente”.