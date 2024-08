Polícia faz prisões e diz que montador foi executado por ser ‘estranho no bairro’

A arma do crime, ocorrido na zona norte de Macapá, também foi apreendida na ação policial.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta segunda-feira (27), três suspeitos de participação na morte do montador de palcos Moisés da Silva Nascimento, de 20 anos, executado com dez tiros na tarde do último domingo, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

A ação de combate ao crime organizado ocorreu no mesmo bairro e foi coordenada pelo delegado Mauro Ramos, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (Decipe).

A autoridade policial revelou que o jovem teve o seu celular vasculhado pelo ‘tribunal do crime’ e sentenciado à morte, pelo simples fato de ser um estranho no território controlado por uma facção criminosa.

Segundo a polícia, o jovem saiu do Bairro do Congós, na zona sul de Macapá, e foi para o Bairro São Lázaro, atrás do Conjunto Vitória Régia, mora a sua namorada. A região é dominada por uma facção rival à que atua no Congós.

“E nessa situação aí ele foi identificado como um rapaz que não era da região e isso levantou suspeita dos membros da organização criminosa que atuam naquela área onde ele foi abordado. Comprovação da vítima no movimento em algum tipo de crime ou em alguma organização criminosa a gente não tem até o presente momento”, afirmou Mauro Ramos

Duas mulheres estão entre os presos, uma delas grávida de oito meses. A investigação aponta que foram elas quem teriam atraído e escoltado o jovem da casa de uma suposta namorada onde ele estava até a cabeceira de uma ponte, onde os demais integrantes do bando já o esperavam para levá-lo para ser executado em uma área próxima, atrás da Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap).

“O que a gente sabe é que foi feita parcialmente uma emboscada para a vítima, na qual duas mulheres fizeram a abordagem da vítima, fizeram com que ela saísse da residência da namorada e fosse encontrar com dois rapazes na entrada da ponte e de lá eles deslocaram com a vítima até o local onde aconteceu o homicídio”, narrou o delegado.

Na chegada da polícia a casa onde os suspeitos estavam, um deles conseguiu fugir, mas Alessandro Nery, de 19 anos, Nilcilene Souza, de 26, e Keronlaine Soares, de 18 anos, foram capturados. Além dos presos, a arma usada no assassinato foi apreendida.

“Durante a abordagem, um dos envolvidos conseguiu empreender fuga, porque ele fez uma criança que estava no local de escudo e a equipe resolveu retrair. Nesse momento, ele pulou o muro e fugiu”, contou o delegado.

A ação policial contou com o apoio do 2º Batalhão da PM.