Polícia ouve acusado de suposto fake contra Furlan

Advogado Alessandro Gama acompanhou acusado na Delegacia de Crimes Cibernéticos

Por SELES NAFES

O homem apontado por assessores do prefeito de Macapá, Dr Furlan (MDB), de se o autor de um falso áudio, foi ouvido em depoimento ontem (31) pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Amapá. O advogado Alessandro Gama, que representa o acusado Ícaro Pinon, falou sobre depoimento onde o acusado negou o crime.

No depoimento, de acordo com o advogado, Ícaro disse que apenas compartilhou o áudio num grupo de amigos que jogam futebol em uma praça do Bairro do Trem. Ele garantiu que não participou de nenhuma edição.

“Esclarecemos que Ícaro não tem nada a ver com isso, que ele simplesmente encaminhou um áudio do WhatsApp que ele recebeu de outra pessoa. Estamos à disposição para esclarecer mais fatos, se forem necessários”, garantiu Gama.

No áudio, uma voz semelhante a diz Furlan diz: “Como diz a Rayssa, nem Deus tira essa nossa vitória nas urnas”. O prefeito nega que a voz seja dele.

Apesar de afirmar que se trata de um fake, Furlan demorou para registrar boletim de ocorrência, onde cita Ícaro. O delegado geral de polícia, César Vieira, chegou a gravar um vídeo afirmando que a Polícia Civil estava à disposição para investigar.

Segundo o advogado, Ícaro tem sido alvo de calúnias nas redes, especialmente de pessoas ligadas à candidatura do prefeito, e também registrou boletim de ocorrência.

“Vamos responder todas as pessoas que conseguiram manchar a imagem de Ícaro, e terão que ser responsabilizadas diante da justiça. Reiterando a total inocência de Ícaro em relação a qualquer áudio. Encaminhou como qualquer um de nós fazemos, e acabou tomando toda essa proporção”.