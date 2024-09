Polícia prende homem que matou adolescente para vingar amigo

Crime ocorreu nesta quarta-feira (28), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Polícia Militar do Amapá (PM) prendeu, no fim da tarde desta quarta-feira (28), um jovem de 20 anos acusado de matar a tiros um adolescente no Bairro Nova Brasília, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O crime, ocorrido no início da tarde, teve características de execução e teria sido motivado por um acerto de contas entre os envolvidos.

O homicídio que vitimou Ênio Gabriel Moraes, de 16 anos, ocorreu quando o adolescente transitava pela Avenida Maria Colares. Dois indivíduos desceram de uma bicicleta e efetuaram os disparos.

Após o assassinato, militares fizeram várias diligências e conseguiram localizar Endequias Sena Afonso, no Bairro Monte das Oliveiras. Ele teria confessado à PM ser o autor dos disparos que resultaram na morte de Gabriel.

O acusado detalhou que o adolescente teria, supostamente, matado um amigo seu. Endequias Sena foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.