Polícia procura homicida que usou faca de serra em vítima

Crime ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 55 anos foi assassinado com uma facada no peito enquanto caminhava pela Avenida dos Tamoios, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá. O homicídio na noite deste sábado (3), por volta das 20h.

Segundo a PM, Paulo Roberto Auad Paraguassú morava em um quarto alugado, nas proximidades de onde foi atacado por um indivíduo ainda não identificado.

Câmeras de segurança instaladas em um posto de gasolina flagraram a ação criminosa. As imagens foram obtidas pela Polícia Civil e já estão sob análise da Delegacia de Homicídios (Decipe).

O Portal SN apurou com fontes da polícia que as imagens revelam a dinâmica do crime, e mostram o momento em que a vítima estava sendo seguida de perto pelo criminoso e, na esquina da Rua Santos Dumont, houve uma briga entre eles.

Outro homem que passava pelo local ainda tentou apartar a luta, mas não adiantou.

Paulo Roberto foi atingido com um único golpe que acertou o coração. Ele morreu antes da chegada do Samu.

O assassino fugiu, deixando no local uma faca de serra usada no crime.

Ainda não há suspeitas da motivação do assassinato. A polícia está divulgando o disk denúncia 9 9170 4302 da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa para quem tiver informações que levem ao criminoso.