Policiais descobrem que morador abordado na rua é homicida

Policiais do GTA estavam patrulhando o Elesbão quando decidiram abordar um morador

Por OLHO DE BOTO

Um homem acusado de homicídio, procurado pela Justiça do Amapá, foi preso pelo Grupo Tático Aéreo (GTA), na manhã desta quarta-feira (14), em Santana, município distante a 17 km de Macapá.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, os policiais estavam em patrulhamento a pé numa área de pontes do Bairro do Elesbão, quando localizaram o suspeito e decidiram abordá-lo.

Durante a revista e consulta ao banco de dados, a equipe descobriu tratar-se do foragido Alorran Costa Pantoja, de 21 anos.

Com ele, foi encontrado um revólver com 10 munições intactas. A arma foi apresentada na delegacia de polícia.

“Lorranzinho”, como o criminoso é conhecido, foi conduzido ao Ciosp da cidade e deverá ser encaminhado ainda hoje ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), após audiência de custódia.