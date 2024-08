Por risco em ponte, Festival da Mandioca é adiado

INTERIOR DO AMAPÁ

Ponte de madeira do Corre-Água, na AP-70, não suportaria a passagem de veículos pesados, que são necessários para levar a estrutura do evento.

O 32º Festival da Mandioca, que iniciaria hoje (2) na comunidade de Santa Luzia do Pacuí, área rural de Macapá, teve que ser adiado devido à possibilidade da ponte do Corre-Água, na AP-70, que interliga a capital as demais localidades da região, não suportar o fluxo de veículos e carga acima da média durante o evento.

Técnicos da Secretaria de Estado de Transporte que promovem reparos ponte de madeira avaliaram que ela não suportaria a passagem de veículos pesados, que são necessários para levar a estrutura do evento e a produção agrícola que será exposta.

A programação, que aconteceria neste fim de semana, de 2 a 4 de agosto, foi transferida para os dias 9, 10 e 11.

Com programações esportivas, culturais e shows artísticos, o evento destaca o potencial da mandiocultura na região e sua importância econômica para o Amapá. Haverá competições para escolher as melhores iguarias da mandioca, como farinha e tapioca.

A programação também conta com apoio das secretarias de Estado da Cultura (Secult) e Desenvolvimento Rural (SDR), além do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap).