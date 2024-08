Portais regionais de notícias do Brasil discutem os desafios do jornalismo

Debates e palestras reúnem jornalistas, agências e anunciantes no Alright Summit

Por SELES NAFES, de Brasília

Diretores e jornalistas de portais regionais de notícias de todo o Brasil estão reunidos em Brasília (DF) desde o início da manhã desta quarta-feira (21), durante o Alright Summit, evento organizado pela maior rede de publicidade digital do país, a Alright.

A programação começou com um jantar na terça-feira (20), no Restaurante Mangai, e hoje teve a abertura com a apresentação de todos os veículos, a maioria portais do Sul, Sudeste, Norte e Centro do país. O Portal SelesNafes.Com é o único veículo de comunicação do Amapá participando do evento.

“Se pararmos, os desertos de noticias vão tomar conta, e as pessoas vão se informar pelas redes sociais ou papinho (raso) no WhatsApp. Nós somos responsáveis por esse mercado, e, no fim do dia, pelo nosso país e nossa sociedade”, comentou o fundador da Alright, Domingos Secco.

Depois de um café da manhã, o Summit teve o primeiro momento no auditório do Ministério da Saúde com o jornalista Pyr Marcondes, consultor e correspondente do jornal Valor Econômico.

Pyr Marcondes falou sobre os desertos e oásis de informação, e os desafios e saída para o jornalismo 4.0. Segundo ele, o avanço da inteligência artificial vai mudar radicalmente a produção de conteúdo na internet, principalmente nos veículos de notícias.

“Em dois anos, máquinas estarão gerando conteúdos, mas com orientação humana. Basta programar que as máquinas sairão produzindo informações, principalmente as recorrentes, que já conhecemos a fonte”, adiantou.

“O lado bom é que aumenta a nossa produtividade como produtores de informação, mas o lado perigoso é que a gente vai se acomodar um pouco. Os riscos disso a gente não precisa pensar muito para imaginar”, acrescentou.

De acordo com ele, a tecnologia oferta hoje ferramentas como editores de texto, tradutores, geradores de voz e até verificadores de fatos falsos e robôs para chats.

“Jamais ignore a tempestade da inteligência artificial. Essa é a velocidade das coisas. Temos que acelerar”, advertiu.

“Para enfrentar esta tempestade de areia vocês só conseguirão unidos, se unindo aos iguais”, pontuou.

O Alright Summit prosseguirá a tarde, no Sesi. A ministra Carmen Lúcia, do STF, fará a abertura da segunda etapa do evento.