Prefeitura de Macapá enfrenta ‘rombo’ histórico de R$ 332 milhões e acende alerta vermelho

Dados do Tesouro Nacional revelam que só no 1º semestre o buraco é de R$ 65,4 milhões.

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá está entre as 6 de capitais do Brasil que apresentaram rombos em suas contas no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados do Tesouro Nacional e levantamento do portal Poder 360. Só no primeiro semestre deste ano, o déficit soma mais de R$ 65,4 milhões.

O rombo é a diferença entre a arrecadação e despesa. Ou seja, os dados mostram as prefeituras que gastam além do que arrecadam.

Em Macapá, até 2019, as contas estavam no azul com R$ 67 milhões positivos. No entanto, a prefeitura fechou 2023 no vermelho, em R$ 267 milhões.

A crise continuou escalando em 2024. No primeiro semestre deste ano já são R$ 65,4 milhões. Por isso, a prefeitura vem enfrentando problemas para concluir obras, como o asfaltamento no Bairro do Marabaixo, na zona oeste, conforme mostrado na semana passada pelo Portal SN.

Somando R$ 267 milhões com os R$ 65,4 milhões deste ano, o buraco nas finanças da prefeitura de Macapá atinge os estratosféricos R$ 332 milhões.

A divulgação do resultado surpreende pela condição favorável que a prefeitura tinha até 2020, ao herdar quase R$ 300 milhões em convênios, R$ 380 milhões transferidos pelo Governo do Estado referentes à privatização do saneamento básico, sem falar dos R$ 210 milhões empréstimos recentes.

Além de Macapá, Belém, Aracaju, Goiânia, Salvador e São Paulo (major rombo do país) completam o quadro das prefeituras em apuros.