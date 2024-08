Prefeitura diz não ter dinheiro para concluir asfalto no Marabaixo 3

Obras estão paralisadas há dois meses, causando transtornos e acidentes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Não era a resposta que os moradores esperavam, mas a prefeitura de Macapá se posicionou sobre a paralisação das obras de asfaltamento do Bairro Marabaixo 3, na zona oeste de Macapá. A Secretaria Municipal de Obras (Semob) afirmou que não tem dinheiro para dar continuidade nos serviços.

Procurada pelo Portal SN para comentar a situação, a Semob não deu explicações sobre porque iniciou os trabalhos se não tinha como levar a obra até o fim.

A crise afeta as frentes de trabalho nas avenidas 12, 13 e na Rua 4.

“A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) informa que as obras nas Avenidas 12, 13 e na Rua 4, no bairro Marabaixo, estão aguardando recursos oriundos do Governo Federal para a sua conclusão”, informou a Semob, confirmando que não tem recursos.

Moradores se queixam de bueiros abertos e falta de sinalização. Vários acidentes já ocorreram no local envolvendo pedestres e motoristas.

“Nos próximos dias, a empresa responsável estará sinalizando a área”, comentou a secretaria.

Mas o principal incômodo é a poeira causada pela base de aterro das vias.

“Pedimos a compreensão da população local e reiteramos nosso compromisso em trabalhar para a conclusão deste projeto, que é de grande importância para a infraestrutura e bem-estar dos moradores”, concluiu.