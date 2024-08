Chegamos ao segundo capítulo de Mateus

Apesar do conhecimento sobre as profecias, poucas pessoas estavam presentes no dia do nascimento de Jesus. Apenas três pessoas estavam no local, além dos pais de Cristo. Em Mateus 2, vemos que quem queria matar o Salvador já estava preocupado. Conhecer muito das Escrituras, ainda não é estar preparado. Tenha uma ótima quinta-feira (1º) com o nosso Deus!