Procurado por homicídio é suspeito de sequestro de embarcação em Santana

Suspeito estava foragido desde 2023 acusado de uma morte na guerra de facções pelo controle do tráfico de drogas, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AP) e a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santana, prendeu um homem de 24 anos, procurado por homicídio, nesta quarta-feira (28), no Bairro Elesbão, em Santana, a 17 km de Macapá. O suspeito, que estava foragido desde fevereiro de 2023, é acusado de envolvimento em uma guerra de facções pelo controle do tráfico de drogas na região.

Durante a operação, os agentes encontraram substâncias entorpecentes, como maconha e cocaína, além de apetrechos para o tráfico, o que resultou na prisão em flagrante do homem por tráfico de drogas. O suspeito foi levado à 2ª Delegacia de Santana, onde aguardará a audiência de custódia.

Além da acusação de homicídio, a polícia investiga a possível participação do preso no sequestro de uma embarcação ocorrido no último dia 17, em que 23 pessoas tiveram sua liberdade restringida.

Até o momento, as forças de segurança já prenderam dois indivíduos suspeitos de pertencer à quadrilha de ratos d’água, ambos em Macapá. A investigação continua para determinar o papel do homem neste crime.