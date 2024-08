Promessa do judô amapaense pede ajuda para disputar o Brasileiro no Paraná

Atleta de Santana recorreu às redes sociais e não recursos para custear as despesas com passagem e hospedagem.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Em tempos de Olimpíadas, onde atletas se superam em busca da tão sonhada medalha, a realidade de quem pratica algumas modalidades da competição é bem diferente.

Em Santana, município a 17 km de Macapá, uma menina de apenas 12 anos, considerada uma promessa do judô do Amapá, recorreu às redes sociais para pedir ajuda. A jovem não tem dinheiro para custear as despesas do Campeonato Brasileiro, que ocorre no dia 30 de agosto em Curitiba, Paraná.

Detentora de títulos em diversas competições nacionais e internacionais, Alyce Costa conquistou a vaga para representar o Amapá na competição nacional. Apesar do talento, ela não possui patrocinador.

De família carente, não tem condições de bancar despesas com passagem aérea e hospedagem. Sem saber se conseguirá viajar, o medo acaba frustrando as esperanças da jovem.

Os pais de Alyce, Valdiclei Bastos e Micheli Santos, não possuem emprego fixo e veem na competição uma grande oportunidade para a atleta se consolidar na modalidade olímpica.

“A Alyce já venceu várias competições. Sabemos que é difícil conseguir apoio em qualquer esporte, mas fazemos o que podemos. Vamos incentivar e tentar buscar ajuda. Por isso, estamos pedindo ajuda”, afirmou Valdiclei.

Os interessados em ajudar a jovem Alyce Costa podem contribuir através do Pix 96 991511954, em nome de Micheli Santos.