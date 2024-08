PSTU: Gianfranco terá motorista de ônibus como candidato a vice

Professor e o motorista Carlos Cley foram oficializados durante convenção do partido nesta sexta, 2

Por SELES NAFES

O professor Gianfranco Gusmão foi oficializado como candidato à prefeitura de Macapá, ontem (2), durante convenção do PSTU. O candidato a vice será o motorista de ônibus Carlos Cley Ramos Paiva, que também é membro da Central Sindical CSP-Conlutas. A convenção foi realizada no auditório do Sindicato dos Rodoviários, na zona norte de Macapá.

O candidato a vice é paraense, tem 52 anos, casado, e começou a militância na juventude em comunidades católicas. Em 2004, já no PSTU, foi candidato a vereador e chegou a atuar em Belém (PA) e Belo Horizonte (MG). Ele também fez parte da diretoria do Sindicato dos Rodoviários do Amapá, quando liderou greves da categoria.

Já o professor Gianfranco Gusmão, 51 anos, é casado, nasceu em Macapá, e possui formação em Licenciatura e Bacharelado em Geografia pela Unifap. Ele é professor na rede estadual (concursado) há mais de 20 anos.

Também foi dirigente no Sindicato dos Servidores em Educação (Sinsepeap) e participou de duas eleições majoritárias no Amapá: 2018 (governo) e 2020 (prefeitura de Macapá).

A campanha do PSTU neste ano, segundo Gianfranco, vai focar na geração de emprego, habitação, saúde, educação, assistência social e saneamento básico com igualdade de oportunidades para raças e gêneros.

Seguindo a tradição do PSTU, também promete centrar fogo nas gestões atuais, neste caso Furlan, Clécio e Lula, principalmente por causa do desemprego.

“Vamos apresentar um programa capaz de responder aos problemas mais sentidos pela população pobre e trabalhadora da cidade. Vamos levantar propostas que questionem o sistema de modo geral, pois como vimos, o problema não é a falta de riqueza, mas sim o fato de que ela se concentra nas mãos de poucos, que gozam de uma vida luxuosa explorando a maioria do povo”, avalia.