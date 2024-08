Quaest/Globo divulga pesquisa em Macapá

A empresa concluiu o levantamento entrevistando 704 eleitores

Por SELES NAFES

O instituto Quaest deve divulgar nesta segunda-feira (26) a primeira pesquisa de intenção de votos para a eleição em Macapá a ser divulgada por uma emissora afiliada à Globo.

A empresa protocolou registro de pesquisa de intenção de votos no dia 23 de agosto, quando começou as entrevistas de 704 eleitores. O levantamento foi concluído no fim de semana. A Quaest também informou que o nível de confiança da pesquisa será de 95%, com margem de erro de 3,7%.

O levantamento é pago pela Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo no Amapá. A Quaest e o Data Folha foram os institutos escolhidos neste ano, pela Globo, para fazer as pesquisas nas 26 capitais.

O valor da pesquisa, informado pelo instituto, é de R$ 89,5 mil. A responsável técnica pela pesquisa é Margarida Maria Mendonça.

O resultado deve ser divulgado no Jornal do Amapá 2ª edição.

Os candidatos a prefeito de Macapá são: Patrícia Ferraz (PSDB), Gianfranco Gusmão (PSTU), Gilvam Borges (Avante/com recurso), Dr Furlan (MDB), Sharon Braga (Novo), Jairo Palheta (PCO), Aline Gurgel (REP) e Paulo Lemos (Psol).