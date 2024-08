Chegamos ao capítulo 8

Os cristãos são perseguidos em muitos países, com muitos casos de homicídios e ataques a templos. Em Mateus 8, encontramos a famosa história da tempestade que apavorou os discípulos que estavam com Jesus no barco. No nosso dia a dia, Deus parece demorar para agir. Veja essa reflexão e tenha uma ótima quarta-feira (7) com o nosso Deus!