Quanto custa renovar a CNH no Amapá?

É preciso desembolsar valores com a taxa da renovação, mais exames médico e psicológico.

Da REDAÇÃO

O processo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Amapá é fácil e pode ser feito de forma on-line. Contudo, é preciso desembolsar alguns valores para completar o processo, que inicia no site do Detran.

Na primeira etapa, o usuário deverá acessar o site do Detran, clicar na aba “Habilitação”, em seguida “Renovação de CNH”. Para preencher as informações necessárias, é preciso ter em mãos a CNH com o número de registro, nome completo e data de nascimento, que deverão ser preenchidos da mesma forma que está no documento.

Após atualizar ou confirmar o endereço no formulário, o condutor fará a emissão do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) e o boleto de pagamento da taxa de renovação, no valor de R$ 220,47.

Ao efetuar o pagamento do boleto, o condutor deverá dirigir-se à clínica indicada no formulário Renach para a realização dos exames médicos.

Para todos os condutores, são exigidos os exames Clínico/Oftalmológico, que custa R$ 222,00. Para aqueles que exercem atividade remunerada como motorista ou mototaxista, é obrigatório o Exame Psicológico de Avaliação Psicológica, que custa, em média, R$ 192,00.

Para os condutores com categorias C, D ou E, além dos outros exames, o exame toxicológico também é obrigatório. Neste sentido, é importante ressaltar que mesmo se o condutor tiver feito o toxicológico recentemente, em caso de precisar renovar a CNH, ele deverá realizar o exame novamente, conforme a resolução nº 1.009/2024, do Conselho Nacional de Trânsito.

Concluída a etapa dos exames médicos, o condutor deverá entregar o Renach assinado e com uma foto 3×4 (com fundo branco e sem acessórios), além do documento de identidade e comprovante de endereço, na sede do Detran Amapá. A previsão de entrega da CNH no mesmo local, é de no máximo 5 dias, podendo ser entregue em menor tempo.