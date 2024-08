Chegamos ao segundo capítulo de Marcos

Compartilhamentos

Amigos são suportes importantes para crescermos na vida. Em Marcos 2, encontramos o caso do paralítico que queria chegar em Jesus para ser curado, mas só pôde contar com a ajuda de 4 amigos para essa missão. Precisamos sempre das pessoas certas ao nosso lado, dispostas a enfrentar dificuldades para nos ajudar. Tenha uma ótima quinta-feira (29) com nosso Deus!