Queima de fogos, shows e muitos negócios: a 1ª noite da Expofeira

Parque de Exposições da Fazendinha virou quase uma pequena cidade

Por SELES NAFES

O Parque de Exposições da Fazendinha virou o 17º município do Amapá. A quantidade de empresas expondo, de serviços públicos, manifestações culturais e de pessoas passeando (mais de 100 mil), foram uma amostra do que virá nos próximos 10 dias.

Há várias entradas no parque. As principais são o acesso central pela Rodovia JP, e pelos estacionamentos pagos no início da área. E há muitas mudanças em relação ao ano passado, quando o governo e a iniciativa privada retomaram a Expofeira.

O parque de diversões, por exemplo, foi todo asfaltado, dando mais conforto para os visitantes que não precisam mais sujas os pés. A área dos brinquedos também foi expandida para receber novidades e outras atrações mais tradicionais.

Ao sair do parque de diversões, o visitante começa a passar pela área de comidas de pequenos empreendedores e acessa os pavilhões de negócios. E a diversidade de estandes e vitrines é gigantesca.

Produtos derivados da mandioca, macaxeira, confecções, maquiagem, eletrônicos, energia solar, condomínios, fábricas de gelo, móveis rústicos, artesanato e até construtora que usa painéis de EPS (isopor) estão expondo.

“Temos várias obras em andamento na capital, no interior e até na Guiana Francesa. Os painéis de EPS possuem isolamento térmico, substituem os tijolos e as paredes são construídas num tempo de serviço muito mais rápido. O proprietário ganha em rapidez, preço e durabilidade”, explica o empresário e engenheiro Matheus Nobre, da Nobre Soluções em EPS.

O corredor gastronômico é outra novidade. Alguns dos melhores restaurantes de Macapá não pouparam para levar estrutura, conforto e visual para a Expofeira.

“É uma vitrine do Amapá”, resumiu o deputado Rodolfo Vale (PCdoB).

As concessionárias de carros e motos fizeram a mesma coisa, e estão posicionadas estrategicamente próximo da arena de rodeios e shows, que também passou por mudanças. O palco tem novos sistemas de iluminação e painéis de LED permitem ao público não perder nenhum detalhe dos artistas.

“No ano passado investimos R$ 40 milhões, e fizemos gerar R$ 500 milhões. Não perdemos o foco. Os shows estão muito importantes, todo esse aparato de luz e estandes também, mas o propósito é atrair as pessoas para consumir, gerar desenvolvimento e empregos”, resumiu o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

Um forte e inédito esquema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade dos visitantes. São mais de 400 policiais militares e civis por dia na Expofeira, além de bombeiros e equipes de saúde.

“Estamos usando um sistema de identificação facial que vai nos permitir encontrar rostos de pessoas procuradas pela justiça no meio da multidão”, revelou o secretário de Segurança Pública do Amapá, José Neto.

Depois das 22h, o parque ficou lotado, especialmente na arena de shows, onde ocorreu o show da dupla Bruno e Marrone.

Antes da apresentação, uma queima de fogos saudou, oficialmente, todos os visitantes para 11 dias de eventos e negócios.