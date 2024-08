O capítulo 15 de Mateus nos traz uma reflexão interessante sobre como as forças do mal podem nos usar

Você já participou de uma sessão de exorcismo? Em Mateus 16, entendemos que sempre estamos sendo influenciadas pelas forças do bem ou do mal. E nem sempre alguém que está possuído, muda de voz ou aparência física. Tenha uma ótima quinta-feira (15) com nosso Deus e Salvador Jesus Cristo!