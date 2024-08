Republicanos afirma que Davi será novo presidente do Senado

Senador Mecias de Jesus (RR) afirma que o seu partido vai apoiar a eleição de Alcolumbre, do União Brasil.

Da REDAÇÃO

O líder do Republicanos no Congresso Nacional, senador Mecias de Jesus (RR), disse em entrevista ao site Metrópoles que, com apoio de sua legenda, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) será novamente presidente do Senado.

A eleição para o cargo, hoje ocupado por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), será em 2025 e o senador Alcolumbre vem sendo apontado como favorito. Pacheco está no segundo mandato consecutivo não pode mais concorrer.

“O Republicanos, no meu entendimento, vai votar a favor do presidente Davi Alcolumbre. Davi é um excelente senador, com excelentes relações e relações com todos os parlamentares e com todas as instituições e órgãos do governo federal. Respeita todos os estados. Portanto, eu acredito que não há como discutir isso. E eu acredito que esse fato, a eleição do Senado, no meu entendimento como senador da República, será um fato consumado. Davi será o presidente do Senado”, afirmou Mecias ao Metrópoles.