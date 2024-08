Saiba tudo sobre os shows da Expofeira

O evento no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, conta com uma programação cultural que inclui 16 shows nacionais e um internacional.

A 53ª Expofeira do Amapá retorna com maior atratividade, destacando o desenvolvimento econômico sustentável e se consolidando como a maior feira de negócios da Amazônia. O evento, que ocorre no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, conta com uma programação cultural que inclui 16 shows nacionais e um internacional.

Com uma nova estrutura na Arena Amazonas, o espaço agora acomoda mais de 100 mil pessoas, oferecendo acessibilidade e uma ampla variedade de gêneros musicais, como sertanejo, forró, pop, pagode, eletrônico, gospel e rock. Confira as apresentações:

BRUNO E MARRONE

– Quinta-feira, 29 de setembro

– A partir das 22h

SUPER POP LIVE

Sexta-feira, 30 de setembro

A partir das 0h

WESLEY SAFADÃO

Sábado, 31 de setembro

A partir das 0h

DAVE EVANS, EX-AC/DC

Sábado, 31 de agosto

A partir de 1h

PABLO VITTAR

Domingo, 1º de setembro

A partir das 22h

DUBDOGZ

Domingo, 1º de setembro

A partir das 0h

BANDA SOM E LOUVOR

Segunda-feira, 2 de setembro

A partir das 22h

EYSHILA

Segunda-feira, 2 de setembro

A partir das 0h

DILSINHO

Terça-feira, 3 de setembro

A partir das 22h

PÉRICLES

Terça-feira, 3 de setembro

A partir das 23h

LUAN SANTANA

Quarta-feira, 4 de setembro

A partir das 22h

DUNGA

Quinta-feira, 5 de setembro

22h

GUSTAVO MIOTO

Sexta-feira, 6 de setembro

A partir das 22h30

BANDA MAGNÍFICOS

Sexta-feira, 6 de setembro

A partir da 0h30

NATTANZINHO

Sábado, 7 de setembro

A partir da 0h

LETÍCIA AUOLLY

Domingo, 8 de setembro

A partir da 0h